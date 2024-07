31 lug 2024 13:15

SHARON VERZENI AVEVA UN APPUNTAMENTO CON IL SUO ASSASSINO? È AVVOLTO NEL MISTERO L’OMICIDIO DELLA BARISTA 33ENNE DI TERNO D’ISOLA, IN PROVINCIA DI BERGAMO, ACCOLTELLATA IN STRADA MENTRE FACEVA JOGGING DI NOTTE: È STATA LEI STESSA A CHIAMARE I SOCCORSI, MA È MORTA POCHE ORE DOPO IN OSPEDALE – IL SUO COMPAGNO ERA A CASA E DI NON ESSERSI MOSSO E, IN EFFETTI, NON È MAI STATO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI ZONA – SI IPOTIZZA UNA RAPINA, MA LA RAGAZZA AVEVA ANCORA IL SUO CELLULARE E…