SHIT ECONOMY – UN CORRIERE AMAZON È STATO BECCATO A DEFECARE NEL GIARDINO DI UNA DONNA CHE STAVA ASPETTANDO UN PACCO – È SUCCESSO IN GRAN BRETAGNA: IL CORRIERE HA SCAVALCATO IL RECINTO, HA FATTO I SUOI BISOGNI E POI SE N’È ANDATO. MA LA SIGNORA NON GLIEL’HA FATTA PASSARE LISCIA: L'HA RIPRESO E HA CONDIVISO TUTTO SUI SOCIAL – AMAZON SI È SCUSATA - VIDEO

Niccolò Di Francesco per www.tpi.it

corriere di amazon fa la cacca nel giardino 5

Un corriere Amazon è stato sorpreso in un video mentre defeca nel giardino di una donna, che era in attesa di un pacco, acquistato online. L’assurda vicenda è avvenuta a Swindon, nel Wiltshire, in Gran Bretagna. A denunciare il fatto è stata Rebekah Eleanor Read, che ha realizzato il video e poi lo ha postato sui social network dove in breve tempo è stato condiviso da più di 3mila persone.

corriere di amazon fa la cacca nel giardino 4

Secondo quanto ricostruito da alcuni giornali inglesi, la donna aveva acquistato un pacco che le doveva essere consegnato, quando si è affacciata alla finestra e si trovata davanti l’incredibile scena. “Sembra divertente, ma in realtà non lo è – ha scritto su Facebook Rebekah – un corriere ha sentito il bisogno di scavalcare il nostro recinto, defecare nel nostro giardino, gettare i fazzoletti sporchi per poi scavalcare di nuovo e andare via”.

corriere di amazon fa la cacca nel giardino 1

La maggior parte degli utenti ha condannato il gesto, sottolineandone la gravità dal momento che l’uomo è a contatto tutto il giorno con altre persone. Qualcun altro, invece, è stato un po’ più comprensivo, affermando che, magari, si è trattato di un’urgenza. Dopo le proteste, comunque, Amazon ha confermato che si trattava di uno dei corrieri indipendenti di cui la società statunitense si serve per la consegna dei prodotti. L’azienda, inoltre, si è scusata con la donna per l’inconveniente.

corriere di amazon fa la cacca nel giardino corriere di amazon fa la cacca nel giardino 3 corriere di amazon fa la cacca nel giardino 2