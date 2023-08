16 ago 2023 16:57

SHOW MUST GO ON (BISOGNA PUR FATTURARE) - BRUTTO INCIDENTE PER L’EX LEADER DEGLI SPANDAU BALLET, TONY HADLEY: È SCIVOLATO IN CAMERINO PRIMA DI ESIBIRSI IN PIAZZA A PALMI, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - NONOSTANTE LA BOTTA E UNA SOSPETTA ROTTURA DEL MENISCO, IL CANTANTE SI È PRESENTATO SUL PALCO CON UN’EVIDENTE FASCIATURA ALLA GAMBA DESTRA: HA CANTATO DA SEDUTO E… VIDEO