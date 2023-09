Estratto dell’articolo di Alex Fiumara per “Novella 2000”

Vacanze in Sardegna per il Ministro Guido Crosetto, che in vacanza si divide tra il ruolo di affettuoso marito della moglie Gaia Saponaro e quel lo di super papà. Eccolo tra le azzurre acque di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, mentre gioca in acqua con I figli più piccoli, Carole e Leon che "usano" amabilmente come trampolino per i tuffi l'importante fisico del papa.

Con loro c'è anche Alessandro, il primogenito avuto da Crosetto nel 1997 dal precedente matrimonio, accompagnato dalla bella fidanzata Ludovica Alessandro a breve lascerà Roma per trasferirsi a Milano, così da proseguire gli studi, orgoglio e vanto del papa in quanto ottimo studente della Luiss.

Ovviamente non manca del tenero tra Il " gigante buono" e la moglie Gaia. In questi scatti si vede che tra di loro c'è sempre allegria e complicità, segno di un grande amore che ancora unisce la coppia dopo più di 15 anni di matrimonio, Lei vanta un fisico scolpito dallo sport: non è un'ex pallavolista, come erroneamente più volte riportato in rete, ma un'ex atleta di ginnastica artistica.

In spiaggia, il ministro si è prestato a fare foto e selfie con i bagnanti, giovani e meno giovani, che appena riconosciuto hanno fatto la fila, anche solo per stringergli la mano. […]

Cosa si sa di Gaia Saponaro, consorte mai sotto i riflettori di Crosetto? Noi di Novella 2000 abbiamo scoperto che ha due lauree, una in economia aziendale e una in International management, alle quali si aggiunge un prestigioso master in Business administration.

Con questo bagaglio di conoscenze, la signora Crosetto è direttore food e beverage nell'ambito dell'hotellerie: ha lavorato per importanti catene alberghiere tra cui Mariott e Jk […] Gaia è una grande appassionata di vini e questa passione l'ha portata a conseguire il secondo livello WSET award in wines, un prestigioso riconosci mento del settore.

