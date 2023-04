immagine fake putin xi jinping

Estratto dell'articolo di Raffaele D'Ettorre per “il Messaggero”

Papa Francesco che indossa un elegante piumino bianco, Trump che scappa braccato dalla polizia newyorchese, Putin in ginocchio davanti a Xi Jinping. […] si tratta di falsi clamorosi, ma sui social sono stati in tantissimi ad esserci cascati.

Difficile biasimarli però, perché con il rilascio della versione 5 di Midjourney […] il confine tra realtà e finzione su internet si è assottigliato fin quasi a scomparire. Ormai di software generativi non c'è che l'imbarazzo della scelta […] ma è indubbio che all'ondata di nuovi fake abbia contribuito proprio la facilità d'uso di Midjourney.

CONTROMISURE

Fino a poco tempo fa chiunque poteva generare gratuitamente immagini semplicemente accedendo alla piattaforma e inserendo alcune parole chiave. Ma adesso l'azienda proprietaria ha interrotto la prova gratuita (per usare il software bisognerà pagare almeno 7 euro al mese), nel tentativo di arginare il recente afflusso di nuovi curiosi (3 milioni di visitatori solo a marzo) e contenere i rischi dovuti alla massificazione incontrollata di questa nuova tecnologia.

«Stiamo assistendo a quella che in gergo viene chiamata la "customerization" spiega Matteo Flora, imprenditore, divulgatore e docente a contratto presso l'università di Pavia cioè il processo per cui strumenti che prima erano appannaggio esclusivo di chi aveva budget e competenze estremamente elevati, oggi sono alla portata di tutti».

DEEP LEARNING

E dove non arriva l'IA generativa intervengono i cosiddetti "deepfake", […] Oggi possiamo «facilmente montare la faccia di qualcuno sul filmato di una rapina e farlo sembrare vero spiega Flora - bastano una app e una scheda grafica da gaming. Più una manciata di nostre foto, di cui i social ormai sono stracolmi». Un esempio di deepfake è la app BikiniOff, che permette di rimuovere facilmente i vestiti da qualsiasi immagine.

E che due studenti di una scuola media romana hanno recentemente usato per "spogliare" alcune compagne di classe, finendo al vaglio della procura. […] Su TikTok sono diventati un problema talmente serio che ByteDance è dovuta intervenire stabilendo che tutti i deepfake devono essere «chiaramente indicati» nella descrizione del video, pena il blocco dell'account.

FILIGRANA

Linee guida simili sui contenuti "sintetici" (cioè manipolati) sono state introdotte anche su Facebook, Twitter e YouTube. Ma basteranno queste contromisure ad arginare il dilagare di falsi in un periodo storico in cui il 49,1% degli Italiani tra i 16 e i 64 anni si affida ai social […] come fonte numero uno di informazione? Per contrastare il fenomeno, c'è già chi ragiona sull'uso di una filigrana che contraddistingua le immagini originali da quelle artificiali. O sull'implementazione di restrizioni che blocchino l'uso di determinate parole chiave sui software generativi. «Tutto inutile chiosa Flora ormai questa tecnologia è open source. Non si possono bloccare algoritmi e conoscenze che milioni di persone al mondo hanno già scaricato e che possono facilmente modificare».

DIAVOLERIE

In realtà qualche trucco per individuare i fake ancora c'è. Mani con 4 dita, tonalità della pelle innaturali o volti sfocati sono tutti chiari indicatori di un'immagine sintetica. Ma la verità è che stiamo pian piano insegnando alle macchine a mentire sempre meglio, e anche questi ultimi indizi presto scompariranno[…]

