Estratto dell’articolo di Alessandro Vinci per www.corriere.it

In volo come altrove, la sicurezza prima di tutto. O meglio: a qualsiasi costo. È sulla base di questo principio che mercoledì sera i passeggeri di un volo easyJet diretto da Lanzarote a Liverpool si sono visti rivolgere una proposta a dir poco inattesa: 500 euro per chiunque avesse accettato di scendere dall’aereo, che sembrava ormai prossimo al decollo.

Alla base della richiesta, il forte vento che soffiava sull’isola canaria, ma non solo: «Con la sicurezza come priorità numero uno, non c’è modo, con le attuali condizioni del vento, di far decollare l’aereo – ha reso noto l’equipaggio, come si apprende da un video trasmesso al Liverpool Echo da uno dei viaggiatori coinvolti –. Ci sono una serie di fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è ottimale». Occorreva trovare una soluzione.

C’era un solo modo per superare l’impasse: ridurre il peso a bordo. «Vorremmo chiedere a 20 volontari di scegliere di non andare a Liverpool stasera – ha quindi proseguito l’avviso –. Se qualcuno vuole offrirsi, ci sarà un incentivo. La cifra che ci è stata proposta da easyJet è fino a 500 euro per ogni passeggero disposto a non partire». […]