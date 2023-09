SI AGGRAVA DI MINUTO IN MINUTO IL BILANCIO DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO LA REGIONE DI MARRAKECH, IN MAROCCO: CI SONO 820 MORTI, 672 FERITI, DI CUI 205 IN GRAVI CONDIZIONI: AL MOMENTO TRA LE VITTIME NON RISULTANO ITALIANI - LA SCOSSA DI MAGNITUDO 6.8 DELLA SCALA RICHTER È DURATA 30 SECONDI: UN MOVIMENTO ONDULATORIO CHE È PARSO INFINITO E CHE HA CAUSATO INGENTI DANNI CON CROLLI DI EDIFICI... - VIDEO

terremoto in marocco 10

Una forte scossa di terremoto – magnitudo 6.8 della scala Richter – ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando almeno 820 morti e 672 feriti, di cui 205 in gravi condizioni. È questo l’ultimo dato diffuso dai media locali, ma il bilancio si teme sia destinato ad aggravarsi ancora. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre. L’epicentro è stato localizzato al centro del Paese, a circa 70 chilometri città di Marrakech, a una profondità di 10 chilometri.

terremoto in marocco 4

La scossa però è stata sentita lungo tutta la dorsale dell’Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi che, però, alla popolazione sono sembrati infiniti. Ingenti i danni materiali, con numerosi edifici crollati. Sono state mobilitate le forze dell’ordine, la protezione civile e il personale medico e paramedico per predisporre un eventuale piano di emergenza.

terremoto in marocco 2

Dopo la prima, forte, scossa, per tutta la notte i sismografi hanno registrato uno sciame sismico di centinaia di scosse di magnitudo inferiore: la più forte è stata di magnitudo cinque. [...]

In migliaia si sono riversati per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina, in preda al panico. Elettricità e collegamenti a Internet sono mancati a lungo. Il centralino dell’ambasciata italiana a Rabat ha ricevuto numerose chiamate soprattutto da parte di turisti che chiedono di rientrare a casa. Al momento gli aeroporti sono chiusi e riapriranno in mattinata.

terremoto in marocco 24

“Al momento non ci sono notizie di feriti né tantomeno vittime tra i nostri connazionali in Marocco”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ombibus su La7. “Sono circa 200 gli italiani presenti nella zona colpita dal terremoto vicino a Marakkech. La nostra ambasciata a Rabat, il nostro consolato a Casablanca e il consolato onorario a Marrrakech sono subito mobilitati dall’unità di crisi del ministero degli Esteri. Sono stati inviati messaggi a tutti gli italiani con i numeri utili per essere assistiti. Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti”, ha spiegato il ministro.

terremoto in marocco 23

Dopo lo shock per la violenza del sisma, il più forte finora mai registrato dopo quello del 2004 di magnitudo 6.3 ad Al Hoceima (nord-est di Rabat) e quello degli anni ’60 che distrusse Agadir con una magnitudo di 5.7 (causando 12.000 morti).

terremoto in marocco

terremoto in marocco