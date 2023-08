8 ago 2023 13:54

SI AGGRAVANO LE CONDIZIONI DI SALUTE DI MATTEO MESSINA DENARO - L’EX LATITANTE, DETENUTO AL 41 BIS NEL SUPERCARCERE A L'AQUILA, HA UN TUMORE E, DAL GIORNO DELL'ARRESTO, È IN CURA ALL'INTERNO DEL PENITENZIARIO DOVE È STATA ALLESTITA PER LUI UNA STANZA PER LA CHEMIOTERAPIA - NELLE SCORSE SETTIMANE, IL CAPOMAFIA AVEVA SUBÌTO UN PICCOLO INTERVENTO PER PROBLEMI UROLOGICI E…