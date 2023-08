SI ALLARGA L’INCHIESTA SULL'INFERMIERA INGLESE LUCY LETBY, GIUDICATA COLPEVOLE DI AVER UCCISO SETTE NEONATI IN UN OSPEDALE DI LIVERPOOL: LA 33ENNE AVREBBE TENTATO DI AMMAZZARE TRENTA BAMBINI - LA DONNA, CHE VIENE DESCRITTA COME LA PEGGIORE SERIAL-KILLER DI BIMBI NELLA STORIA MODERNA DEL REGNO UNITO, RISCHIA L’ERGASTOLO, MA HA DECISO DI NON PRESENTARSI IN AULA PER LA LETTURA DELLA SENTENZA. E IL PREMIER RISHI SUNAK LA ACCUSA DI “CODARDIA”...

GB: INFERMIERA KILLER RIFIUTA DI ANDARE IN AULA PER LA SENTENZA

(ANSA) - L'infermiera inglese 33enne Lucy Letby, giudicata colpevole per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital tra il 2015 e il 2016, si è rifiutata di presentarsi in aula alla Manchester Crown Court per ascoltare la sentenza del giudice con l'indicazione della pena da scontare in carcere preferendo restare in cella.

La notizia ha sollevato molte polemiche nel Regno Unito per il fatto che Letby avrebbe dovuto ascoltare quanto veniva dichiarato sui reati commessi quando lavorava nell’ospedale pubblico a sud di Liverpool e affrontare le famiglie dei neonati uccisi. Anche il premier Rishi Sunak è intervenuto accusando di “codardia” le persone colpevoli di crimini così efferati che non affrontano le loro vittime. La pronuncia della sentenza è attesa per le 14, le 15 in Italia, e secondo i media del Regno l’infermiera sarà condannata all’ergastolo.

REGNO UNITO, SI ALLARGA L’INCHIESTA SULL’INFERMIERA KILLER DI BAMBINI: AVREBBE CERCATO DI UCCIDERNE TRENTA

Enrico Franceschini per www.repubblica.it

Lucy Letby, l’infermiera serial-killer, potrebbe avere cercato di uccidere almeno trenta bambini, oltre ai sette per i quali è stata già riconosciuta colpevole. [...]

Sarebbe la terza donna ancora viva condannata all’ergastolo, con una clausola che ne impedisce il rilascio in qualunque circostanza, nella storia giudiziaria britannica. Le altre due sono Rose West, che torturò e uccise nove giovani donne negli anni ’70, e Johanna Dennehy, che assassinò tre uomini nel 2013.

[...] l’accusa è riuscita a dimostrare la sua responsabilità soltanto per i sette omicidi, anche se i bambini sopravvissuti ai suoi tentativi di avvelenamento, solitamente con iniezioni di insulina e di altre sostanze, patiranno per tutta la vita le conseguenze delle sue azioni.

Ma adesso la polizia sta indagando su una trentina di casi sospetti avvenuti in precedenza nella medesima clinica di Chester, sempre quando Letby era di servizio. E il numero finale delle sue vittime potrebbe essere ancora più alto: le autorità stanno esaminando i dati di oltre 4 mila bambini nati al Countess of Chester fra il 2012 e il 2015 e anche in altri ospedali della regione dove l’infermiera aveva lavorato in passato.

Anche soltanto con gli omicidi a lei attribuiti con certezza, Letby viene descritta dai giornali inglesi come la peggiore serial-killer di bambini nella storia moderna del Regno Unito. In prigione verrà tenuta sotto stretta sorveglianza, con controlli ogni cinque minuti, per evitare che tenti di suicidarsi. [...]

