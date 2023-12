SI APRE UN NUOVO FRONTE TRA ITALIA E FRANCIA – LA MULTINAZIONALE TRANSALPINA “SAFRAN” STA VALUTANDO DI IMPUGNARE IN TRIBUNALE LO STOP ALL’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ TORINESE MICROTECNICA, SPECIALIZZATA IN COMPONENTI AERONAUTICHE. LA VENDITA È STATA BLOCCATA DAL GOVERNO MELONI, CHE HA ESERCITATO I POTERI SPECIALI DEL GOLDEN POWER. MA L’AD FRANCESE, OLIVIER ANDRIES, CRITICA LA SCELTA: “PRIMA DI ARRIVARE A QUESTO PUNTO, DI SOLITO C’È UN DIALOGO. MA QUI NON CI SONO STATE POSTE DOMANDE…”

1 - SAFRAN VERSO IL RICORSO SU MICROTECNICA PARIGI CONTRO IL GOLDEN POWER DEL GOVERNO

Estratto dell’articolo di M.F. per “la Stampa”

Il golden power esercitato lo scorso 16 novembre dal governo italiano su Safran potrebbe essere il prodromo di un nuovo scontro in ambito economico tra Italia e Francia. La multinazionale […] della difesa controllata dal governo di Parigi sta infatti valutando se impugnare in Tribunale il veto imposto da Palazzo Chigi sull'acquisizione dell'ex Microtecnica, società specializzata in componenti aeronautici oggi di proprietà del gruppo americano Collins Aerospace.

«Non escludiamo di contestare la decisione italiana. Potremmo […] portare la questione davanti a un tribunale amministrativo», ha spiegato Olivier Andries, amministratore delegato di Safran.

«Siamo rimasti sorpresi, perché in generale, prima di arrivare a questo punto, di solito c'è un dialogo […]. Ma qui non ci sono state poste domande», ha aggiunto il manager.

Non è la prima volta che società francesi entrano in contrasto con quelle italiane. Per citare solo il caso più recente, Vivendi sta valutando un ricorso contro la decisione del cda Tim di cedere la rete a Kkr. […]

[…] Nel caso di Safran lo scontro è indirettamente tra i due governi, visto che la multinazionale transalpina fa capo direttamente al governo di Parigi mentre l'esercizio del golden power spetta a Palazzo Chigi.

Il governo Meloni ha posto il veto all'operazione su Microtecnica con un Dpcm, attivando i poteri speciali perché ha considerato l'operazione una vendita di asset strategici. L'ex Microtecnica è oggi presente in tre siti in Italia di cui due nel torinese (Torino e Luserna) e uno a Brugherio che tra i suoi clienti vanta anche il Pentagono.

2 - GOLDEN POWER SU MICROTECNICA SAFRAN È PRONTA A FARE RICORSO

Fausta Chiesa per il “Corriere della Sera”

La francese Safran è pronta a fare ricorso dopo che il governo italiano ha deciso di utilizzare il golden power per bloccare l’acquisizione di Microtecnica, storica società di Torino specializzata in componenti aeronautici controllata della statunitense Collins Aerospace. «[…] Potremmo portare la questione davanti a un tribunale amministrativo», ha dichiarato il direttore generale Olivier Andriès […] durante una visita in Marocco.

«È uno dei tre scenari sul tavolo: un ricorso alla giustizia, un’apertura politica tra qualche giorno o una rinegoziazione con Collins dell’acquisizione che, questa volta, escluderebbe Microtecnica», ha aggiunto. […]

