SI CHIAMA COMPROVATO STATO DI NECESSITA’ – A BARI UN 80ENNE FA IL GIRO DEL MERCATO 4 VOLTE SENZA FARE LA SPESA: “NON SOPPORTAVO PIÙ MIA MOGLIE. VOI NON SAPETE COSA VUOL DIRE STARE TUTTA LA GIORNATA IN CASA CON LEI…” (POSSIAMO IMMAGINARE). ECCO COME E’ FINITA

Da leggo.it

bari spesa

Era giunto ad un mercato, per fare la spesa. Una situazione di necessità ampiamente riconosciuta dai decreti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Un uomo di 80 anni, tuttavia, si è messo in fila insieme agli altri clienti ed è uscito e rientrato nel mercato per ben quattro volte, senza acquistare alcun bene di prima necessità.

Lo strano comportamento dell'anziano, tuttavia, non è sfuggito alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato. È accaduto a Bari, nei pressi del mercato coperto di Santa Scolastica. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, l'anziano si è messo in fila per quattro volte perché, quando arrivava il momento del proprio turno, rinunciava a ordinare e si rimetteva in coda.

Agli agenti, sbigottiti, l'anziano si è giustificato così: «Ne approfitto per chiacchierare in fila e stare un po' in compagnia. Voi non sapete cosa vuol dire stare tutta la giornata in casa con mia moglie». Non è chiaro se gli agenti abbiano chiuso un occhio o lo abbiano denunciato, ma l'anziano, dopo essere stato scoperto, è stato invitato a rientrare in casa.

bari spesa