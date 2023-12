30 dic 2023 19:00

SI CHIAMA HAWAIANA MA È STATA INVENTATA IN CANADA DA UN GRECO – LA PIZZA CON L’ANANAS, TORNATA ALLA RIBALTA PER LA SCELTA DI GINO SORBILLO DI PROPORLA NEI SUOI RISTORANTI, FU INVENTATA DAL CUOCO SOTIRIOS PANOPOULOS: IMMIGRATO NEL PAESE NORDAMERICANO. DECISE DI METTERE L'ANANAS IN SCATOLA SU UNA PIZZA, SOLO PER SCOPRIRE CHE SAPORE AVREBBE AVUTO. MA POI I CLIENTI IMPAZZIRONO" - IL NOME? LA CHIAMARONO "THE HAWAIIAN" PERCHÉ... - VIDEO