SI FA PRESTO A DIRE DASPO – SALVINI INVOCA IL PROVVEDIMENTO CONTRO I RAGAZZETTI DI BERGAMO PROTAGONISTI DI TRE MAXI RISSE IN SOLI SEI GIORNI, E IL SINDACO GIORGIO GORI LO AZZANNA: “BISOGNA CAMBIARE LA LEGGE. I CASI CHE SONO AVVENUTI IN CITTÀ NON SONO COMPRESI NEGLI EPISODI IN CUI È POSSIBILE APPLICARE IL DASPO. CI VUOLE PIÙ POTERI PER I COMUNI…” - VIDEO

Il Daspo come strumento per contrastare gli episodi violenti tra bande di minorenni. La proposta è stata rilanciata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una lettera indirizza a L’Eco di Bergamo, alla luce di una raffica di risse scoppiate a Bergamo nell’ultima settimana. Ma il sindaco Giorgio Gori ha ribattuto: «Sì, ma prima bisogna cambiare la legge».

I tre episodi uno dietro l'altro

Gli episodi, nell’ordine: il 20 agosto 150 ragazzini si sono dati appuntamento, inseguiti e picchiati in pieno centro (una minoranza, la più agguerrita, pure equipaggiata con catene e un coltello); poi, quattro giorni dopo, un bagnino in servizio alle piscine Italcementi è stato aggredito sempre da un gruppo di giovanissimi (uno di loro è stato portato al comando della polizia locale e denunciato);

infine, nella serata inaugurale del luna park al quartiere di Celadina (il video), il 25 agosto, un gruppo di ragazzini si è dato appuntamento alle giostre per picchiarsi, lanciandosi addosso pure qualche bidone dell’immondizia, e il giorno dopo uno di loro si è ripresentato al luna park con un coltello (poi sequestrato).

I nodi attorno al Daspo

Secondo il Comune di Bergamo, il Daspo non può essere adottato in episodi come questi. «La legge lo prevede per i minorenni — spiega Gori —. Ma è riferito a specifici comportamenti illegali. Quelli di cui stiamo parlando non sono compresi. Ed è anche definita la lista dei luoghi in cui si può applicare». Il sindaco fa un esempio pratico: «Se oggi lo volessimo usare per impedire l’accesso (a ragazzi violenti ndr) ai Propilei (in centro città ndr), non lo potremmo fare».

Gori al Governo: «Più potere di decidere ai Comuni»

L’appello al Governo è duplice: da un lato la revisione dei «comportamenti “daspabili”». Ma, soprattutto, «che si dia ai Comuni la possibilità di decidere in quali luoghi si possa applicare il Daspo. Non può essere il ministero dell’Interno a stilare una lista generica di luoghi che vada bene per tutte le città d’Italia». […]

