4 lug 2023 17:13

SI FA PRESTO A DIRE GIUSTIZIA - DAL PAKISTAN ARRIVA IL VIA LIBERA ALL'ESTRADIZIONE IN ITALIA DI SHABBAR ABBAS, IL PADRE DI SAMAN, LA 18ENNE UCCISA A NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – IL MAGISTRATO DELLA CORTE DISTRETTUALE DI ISLAMABAD HA RESPINTO L’ISTANZIA DELLA DIFESA CON QUALE SI CHIEDEVA IL RILASCIO SU CAUZIONE – MA ANCORA MANCA IL PARERE DEL GOVERNO VISTO CHE NON CI SONO ACCORDI BILATERALI TRA ITALIA E PAKISTAN…