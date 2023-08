14 ago 2023 19:57

SI FA PRESTO A DIRE LAUREATI - STA SCOPPIANDO LA BOLLA DELLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE CHE NON RIESCONO A SODDISFARE I REQUISITI PER ESSERE ALLINEATE A QUELLE TRADIZIONALI – NEGLI ATENEI CLASSICI C’È IN MEDIA UN PROF OGNI 28,5 STUDENTI. IN QUELLI TELEMATICI CI SONO 384,8 STUDENTI PER OGNI DOCENTE. UN NUMERO CHE CONSENTE DI FARE GRANDI PROFITTI A SCAPITO DELLA QUALITÀ - NONOSTANTE TUTTO, SONO IN AUMENTATO GLI ISCRITTI E…