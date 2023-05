SI FA PRESTO A DIRE “CHE CE FREGA DEL SUDAN”. E INVECE CI FREGA ECCOME VISTO CHE A CAUSA DELLA GUERRA CIVILE PIU’ DI 800 MILA PERSONE POTREBBERO LASCIARE IL PAESE - ALMENO 73 MILA DISPERATI SONO GIÀ SCAPPATI VERSO I PAESI CONFINANTI - IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO STA EVACUANDO DAL SUDAN PIÙ DI 200 PERSONE TRA DIPENDENTI DELLA MISSIONE DIPLOMATICA DI MOSCA, MILITARI E FAMILIARI…

ONU, 'PIÙ DI 800MILA PERSONE POTREBBERO FUGGIRE DAL SUDAN'

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 01 MAG - "Più di 800.000 persone" potrebbero fuggire dal Sudan, dove è in corso una guerra civile. Lo ha detto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi. "Speriamo che non si arrivi a tanto - ha scritto Grandi su Twitter -, ma se le violenze non cesseranno, vedremo più persone costrette a fuggire dal Sudan in cerca di sicurezza".

Almeno 73.000 persone sono già scappate dal Sudan e sono arrivate nei Paesi confinanti. È la prima volta che l'Unhcr pubblica una cifra così precisa - 800 mila - per quantificare il numero di persone totale che potrebbe fuggire nei Paesi vicini. In precedenza l'agenzia dell'Onu aveva parlato di "centinaia di migliaia" di persone. Finora la maggior parte delle persone è fuggita in Ciad e in Sud Sudan: pochi giorni fa l'Onu aveva indicato che c'era il rischio che 270.000 persone si sarebbero potute rifugiare in questi due Paesi. L'Unhcr non ha fornito dettagli sugli altri Paesi confinanti con il Sudan, come Egitto, Etiopia, Eritrea, Libia e Repubblica Centrafricana.

SUDAN: RUSSIA, AL VIA EVACUAZIONE PER OLTRE 200 PERSONE

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il Ministero della Difesa russo sta evacuando dal Sudan più di 200 persone, riporta l'agenzia di stampa ufficiale Tass. Si tratta - spiega il dicastero in un comunicato - di dipendenti della missione diplomatica di Mosca, di militari e loro familiari e di cittadini della Russia e di altri stati della Csi.

Il ministero russo riferisce che, a seguito della decisione del presidente Vladimir Putin, "quattro velivoli Il-76 delle Forze aerospaziali della Federazione russa stanno trasportando più di 200 persone, oltre ad accompagnatori e merci, dalla Repubblica del Sudan" alla Russia. Il Ministero degli Esteri di Minsk ha dichiarato ieri sera da parte sua che dieci cittadini bielorussi che si trovavano in Sudan sono andati dalla capitale sudanese Khartum a Mosca con un volo di evacuazione.

