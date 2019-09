SI FA PRESTO A DIRE MIRACOLO - A “STORIE ITALIANE”, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA MORTE DI SAN GENNARO, SI SPRECANO I RIFERIMENTI AL “MIRACOLO” (ANCHE SE LA TECA E’ GIUNTA AI FEDELI CON IL SANGUE GIA’ LIQUEFATTO) - MA LA CHIESA CATTOLICA IL PRODIGIO NON LO HA MAI RICONOSCIUTO E LA TRASMISSIONE HA CERCATO DI CAVARSELA BUTTANDOLA IN FOLKLORE E SCANSANDO LE DOMANDE PIU’ SCOMODE…

Stefano Balassone per “la Repubblica”

ELEONORA DANIELE

Storie italiane, a vederne la puntata del 19 settembre, attorno alle h10 su Rai 1, è di per sé l'ennesima fiera di fatti di cronaca drammatizzati, con innesti eventuali tanto per variare.

Ma il 19 di settembre è stato un giorno speciale perché c'era San Gennaro col relativo "miracolo" in diretta.

E in effetti, la Teca è giunta all'occhio dei fedeli, col contenuto, per onore di cronaca, già liquefatto. La conduttrice bionda e issata sul tacco 12, ha pronunciato spesso, come fosse niente, la parola "miracolo", ma senza virgolette, alla faccia del fisico della materia, ostaggio più che ospite del programma, che diceva di come siano ben conosciute varie sostanze che passano dal gel alla liquefazione e viceversa.

il miracolo di san gennaro

E noi, sciocchi, ad aspettare che qualcuno gli dicesse: "toh, fammi capire meglio, quante sono, ci fai vedere come funzionano?". Meno male che, in mezzo a un mare di dichiarazioni devotissime a priori, una voce, un po' persa nella confusione, ha ricordato che la saggia Chiesa Cattolica il miracolo non lo ha mai riconosciuto, pur approvando il costume di venerare quel Santo così importante nella storia e nelle usanze del "popolo napoletano". Che infatti, ha soggiunto qualcuno, un culto paragonabile per intensità e dedizione l'ha tributato a Diego Maradona, e a lui soltanto.

In sostanza la trasmissione ha cercato di cavarsela per le vie più pavide, buttandola in folklore e scansando le domande, nonostante il vecchio trucco di ospitare in studio voci plurime. Un'occasione persa per capire qualcosa di più serio circa Napoli, il suo popolo, la Chiesa e il mondo.

il sangue di san gennaro

Per i palati grossi sono stati frequenti, in compenso, i "momenti molto emozionanti, molto forti", le constatazioni che "il popolo ha bisogno di fede", il ricordo della "magnificenza del tesoro", citando il film sul tentato furto, e sopra tutto l'esclamazione che "il miracolo è avvenuto e ve lo abbiamo testimoniato" nel modo migliore e cioè "in diretta", proprio come fosse la partita.