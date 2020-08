18 ago 2020 07:38

SI È IMPICCATO NELLA SUA CELLA NEL CARCERE DI CALTAGIRONE, GIUSEPPE RANDAZZO, IL CERAMISTA DI 50 ANNI ARRESTATO CON L’ACCUSA DI AVER UCCISO LA MOGLIE CATYA DI STEFANO, DI 46 ANNI, DALLA QUALE SI STAVA SEPARANDO - DOPO UNA LITE CON LA DONNA, RANDAZZO E’ STATO TROVATO DALLA POLIZIA ACCANTO AL CORPO, SOTTO CHOC, IN LACRIME E IN STATO CONFUSIONALE. AGLI AGENTI NON HA SAPUTO FORNIRE ALCUNA SPIEGAZIONE SULL'ACCADUTO…