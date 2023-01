18 gen 2023 19:16

SI LARVA LICET – DOPO I GRILLI, PURE LE LARVE! LA COMMISSIONE EUROPEA HA DATO IL VIA LIBERA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE LARVE DEL VERME DELLA FARINA MINORE CONGELATE, IN PASTA, ESSICCATE E IN POLVERE. ORA SONO QUATTRO GLI INSETTI O LORO DERIVATI A ESSERE CONSIDERATI ALIMENTI DALL’UNIONE EUROPEA…