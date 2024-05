SI METTE BENE PER DONALD TRUMP – IL PUZZONE OTTIENE IL RINVIO DEL SUO PROCESSO IN GEORGIA: DOPO QUELLO PER LE CARTE SEGRETE DI MAR-A-LAGO, ORA LA CORTE D’APPELLO HA ACCOLTO LA SUA RICHIESTA. OVVERO TORNARE A ESAMINARE LA POSSIBILE DESTITUZIONE DELLA PROCURATRICE FANI WILLIS - LE PROBABILITÀ CHE IL TYCOON AFFRONTI UNA GIURIA IN UNO DEI DUE CASI PENALI FEDERALI PRIMA DELLE ELEZIONI È UN MIRAGGIO…

Estratto dell'articolo di www.ilsole24ore.com

Donald Trump ottiene il rinvio di un altro dei suoi processi, dopo quello (sine die) per le carte segrete di Mar-a-Lago. Una corte d’appello ha accolto la sua richiesta di esaminare l’impugnazione della decisione del giudice Scott McAfee, che aveva respinto l’istanza di destituire la procuratrice Fani Willis dal procedimento per i tentativi di ribaltare il voto in Georgia nel 2020. L’inizio del procedimento non era ancora stato fissato ma l’esame dell’appello garantirà al tycoon un ulteriore slittamento del dibattimento. Trump e altri co-coimputati contestano i conflitti di interesse della Pm per l’affaire con un altro inquirente.

Il giudice federale della Florida che presiede il procedimento giudiziario sui documenti riservati che l’ex presidente Donald Trump avrebbe sottratto quando era in carica, ha annullato la data del processo del 20 maggio, rinviandolo a tempo indeterminato. Si riducono notevolmente le probabilità che Trump affronti una giuria in uno dei due casi penali federali contro di lui prima del 5 novembre.

L’ordine della giudice distrettuale americana Aileen Cannon era atteso alla luce delle questioni ancora irrisolte del caso e perché Trump è attualmente sotto processo in un caso separato a Manhattan con l’accusa di pagamenti di denaro nascosti durante le elezioni presidenziali del 2016.

[…] La giudice distrettuale degli Stati Uniti Aileen Cannon, nominata giudice da Trump nel 2020, ha dichiarato martedì che il processo non inizierà più il 20 maggio ma non ha fissato una nuova data. Cannon ha programmato le udienze preliminari fino al 22 luglio.

Trump si è dichiarato non colpevole di 40 capi di imputazione federali che lo accusavano di aver conservato documenti sensibili per la sicurezza nazionale nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida dopo aver lasciato l’incarico nel 2021 e di aver ostacolato gli sforzi del governo degli Stati Uniti per recuperarli. […]

Gli avvocati di Trump hanno lavorato per ritardare tutti e quattro i casi penali che deve affrontare.

