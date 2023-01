27 gen 2023 15:40

SI METTE MALE PER DANI ALVES - I QUOTIDIANI SPAGNOLI CERCANO DI RICOSTRUIRE LE DINAMICHE DELLA PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE COMMESSA DAL CALCIATORE BRASILIANO NEI CONFRONTI DI UNA RAGAZZA IN UNA DISCOTECA A BARCELLONA - I DUE SAREBBERO RIMASTI CHIUSI IN BAGNO PER CIRCA 16 MINUTI E UNO DEI RESPONSABILI DEL LOCALE, CHE HA SOCCORSO LA RAGAZZA HA RIVELATO: "LE CHIEDEVO COSA FOSSE SUCCESSO E LE DICEVO DI CALMARSI, MA ERA IN STATO CONFUSIONALE"