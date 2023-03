14 mar 2023 08:27

SI METTE MALE PER KIEV - SECONDO IL "WASHINGTON POST", L'UCRAINA E' A CORTO DI TRUPPE E MUNIZIONI, L'UMORE DEI SOLDATI IN PRIMA LINEA È CUPO, AL PUNTO DA ESSERE IN DUBBIO L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROFFENSIVA DI PRIMAVERA - L'ESERCITO DI KIEV POTREBBE AVER SUBITO FINO A 120.000 MORTI E FERITI, RISPETTO AI 200.000 RUSSI, SEBBENE LE PERDITE SIANO TENUTI SEGRETE ANCHE AGLI ALLEATI - LA RIVELAZIONE DI ZELENSKY: “PIÙ DI 170MILA CHILOMETRI QUADRATI DEL NOSTRO TERRITORIO SONO PERICOLOSI A CAUSA DI MINE NEMICHE E PROIETTILI INESPLOSI"