Il termine usato dalle autorità americane nei confronti di Archewell, la fondazione di Harry, 39 anni, e Meghan, 42, ha fatto scatenare i social media. La Registry of Charities and Fundraisers, l’organizzazione californiana che monitora l’operato degli istituti benefici, l’ha definita “delinquent”. Una parola che ha un doppio significato: “negligente”, ma anche “delinquente”.

[…] la fondazione è accusata di non aver pagato le quote annuali per la propria amministrazione, oltre che di non aver dichiarato le proprie attività, i redditi e le spese. Tanto che ai suoi responsabili non è più consentito raccogliere fondi, né spenderli.

Nonostante abbiano annunciato di recente nuove collaborazioni tra la loro fondazione ed enti africani, i Sussex rischiano ora multe sostanziose, oltre che la sospensione o addirittura l’annullamento delle attività benefiche di Archewell.

I responsabili dell’organizzazione si sono giustificati, dicendo che si tratta solo di un “ritardo” nella consegna dei documenti e nel pagamento delle quote annuali, affrettandosi a risolvere il problema.

In base a documenti fiscali resi pubblici lo scorso dicembre, l’organizzazione non profit dei Sussex ha subito un notevole declino nel numero di donazioni ricevute l’anno precedente: un deficit di oltre 11 milioni di dollari rispetto al 2021. E i suoi critici hanno puntato il dito anche contro gli stipendi e i bonus annuali dei suoi responsabili – in alcuni casi con un aumento del 280 per cento – accusandoli di “gestione inadeguata e mancanza di trasparenza”.

Intanto continuano in Gran Bretagna le polemiche per il recente viaggio africano dei Sussex. I media inglesi hanno definito “inaccettabile” la mossa di Harry e Meghan, che viene vista come uno sfruttamento cinico dell’assenza di William e Kate dalla scena internazionale. […]

Assente dalla Gran Bretagna da un bel po’, e senza alcuna intenzione di tornarci nel timore di non essere accolta con gli onori che si aspetterebbe, durante la recente visita in Nigeria la duchessa di Sussex ha irritato ulteriormente gli inglesi iniziando a riferirsi al paese come la sua nuova “patria”. Il motivo? Grazie a una recente analisi del suo Dna, ha scoperto di essere per il 43 per cento nigeriana.

