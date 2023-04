12 apr 2023 19:05

SI PARLA PIÙ DI ME SE VADO O SE NON VADO? IL PRINCIPE HARRY SARÀ PRESENTE ALL’INCORONAZIONE DEL PADRE CARLO IL PROSSIMO 6 MAGGIO A LONDRA, MA NON SARÀ ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE MEGHAN MARKLE – COME GIÀ SI VOCIFERAVA L’EX ATTRICETTA, CON LA SCUSA DEL COMPLEANNO DEL FIGLIO, SE NE STARÀ A CASA ED EVITERÀ L’IMBARAZZANTE INCONTRO CON I PARENTI DEL MARITO. FORSE C’ERANO TROPPE POCHE OCCASIONI PER METTERSI IN POSA…