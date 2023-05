12 mag 2023 20:08

SI PREPARINO GLI AVVOCATI DIVORZISTI: I "BENNIFER" DURANO POCO – ENNESIMO SCAZZO IN PUBBLICO TRA BEN AFFLECK E JENNIFER LOPEZ: LUI È STATO IMMORTALATO MENTRE SBATTEVA LA PORTIERA IN FACCIA ALLA MOGLIE DOPO AVERLA FATTA ACCOMODARE IN AUTO – POCO DOPO I DUE SONO STATI SORPRESI A SCAZZARE SUL RED CARPET DI "MOTHER": LEI TENTAVA DI NASCONDERE LA TENSIONE SBACIUCCHIANDO IL MARITO, CHE NON È RIUSCITO A CELARE L’INSOFFERENZA… - VIDEO