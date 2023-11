17 nov 2023 08:18

SI PROFILA UNA NUOVA INCRIMINAZIONE PER HUNTER BIDEN, IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI JOE BIDEN, DOPO QUELLA IN DELAWARE PER IL POSSESSO ILLEGALE DI UNA PISTOLA - SECONDO LA CNN, IL PROCURATORE SPECIALE DAVID WEISS STA UTILIZZANDO UN GRAN GIURI' DI LOS ANGELES PER ACQUISIRE DOCUMENTI E POSSIBILI TESTIMONIANZE NELLE INDAGINI SUL MANCATO PAGAMENTO DELLE TASSE…