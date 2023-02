SI PUNTA SEMPRE AI SOLDI - UNA MODELLA ITALIANA, LA CUI TESTIMONIANZA HA PORTATO ALLA CONDANNA DI HARVEY WEINSTEIN PER STUPRO, HA PRESENTATO UN'AZIONE CIVILE CONTRO L'EX RE DI HOLLYWOOD - LA DONNA È IDENTIFICATA NEI DOCUMENTI LEGALI CON IL NOME GENERICO DI “JANE DOE 1” E CON LA CAUSA CIVILE PUNTA A OTTENERE UN RISARCIMENTO NON ANCORA QUANTIFICATO…

HARVEY WEINSTEIN

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - Una modella italiana, la cui testimonianza ha portato alla condanna di Harvey Weinstein per stupro, ha presentato un'azione civile contro l'ex re di Hollywood. Lo riporta il Los Angeles Times sottolineando che la donna è identificata nei documenti legali come Jane Doe 1 e con la causa civile cerca un risarcimento non quantificato. "L'azione legale punta a far ottenere un risarcimento alla donna per l'orribile stupro che ha subito e per tutto quello che ha sofferto negli ultimi 10 anni a causa dello stupro", afferma il legale della donna.