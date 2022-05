26 mag 2022 16:14

SI PUO' AMARE DA MORIRE MA MORIRE D'AMORE, NO - LA QUESTURA DI ANCONA È SOTTO CHOC DOPO CHE IL POLIZIOTTO ANDREA FORNARO, DI 23 ANNI, È STATO TROVATO SENZA VITA NEL SUO ALLOGGIO: NELLA MANO AVEVA LA PISTOLA D’ORDINANZA - GIOVANE, IN SALUTE E CON LA CARRIERA AVVIATA, ERA STATO PERSINO PREMIATO CON UN ENCOMIO PER ESSERE INTERVENUTO PRONTAMENTE IN UNA SITUAZIONE DI PERICOLO, DURANTE UN INCENDIO - SPUNTA L'IPOTESI DI UNA DELUSIONE D'AMORE...