3 giu 2022 08:10

SI PUO' FINIRE IN COMA PER UNA INIEZIONE SBAGLIATA? DUE FISIOTERAPISTI SONO FINITI A PROCESSO A ROMA PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: IL CAMPIONE DI NUOTO ANDREA ROLLA LI ACCUSA DI AVERGLI PRATICATO UN'INIEZIONE CHE LO HA FATTO FINIRE IN COMA CON UN POLMONE PERFORATO - IL RAGAZZO, CHE HA PARTECIPATO ANCHE ALLE OLIMPIADI, SI ERA RIVOLTO AI DUE PROFESSIONISTI PER UN DOLORE ALLA SPALLA - SECONDO L'ACCUSA, PERO', I DUE HANNO EFFETTUATO PROCEDURE CHE SPETTAVANO A UN MEDICO...