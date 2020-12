DAGONEWS

joselyn cano 17

La modella di Instagram Joselyn Cano, soprannominata la Kim Kardashian messicana, è morta a 30 anni dopo un intervento chirurgico in Colombia. La ragazza di Newport Beach, in California, pare sia morta in seguito a un’operazione per gonfiare il lato B lo scorso 7 dicembre. Questa settimana su Youtube è stato condiviso un live streaming del suo funerale accompagnato da un breve messaggio: «Joselyn è entrata in questa vita mercoledì 14 marzo 1990. È entrata nella vita eterna lunedì 7 dicembre 2020».

Cano era una modella, un’influencer seguita da oltre 12 milioni di persone e una stilista. Sul suo profilo LinkedIn si legge che ha studiato microbiologia alla San Diego State University. Dal 7 dicembre il profilo Instagram non viene più aggiornato.

joselyn cano 28

Gli interventi di chirurgia estetica per ottenere glutei alla brasiliana sono aumentati del 252% dal 2000 al 2015. L'iniezione di grasso nel sedere può portare a problemi se eseguita in modo improprio, inclusa l'embolia. Il tasso di mortalità stimato per la procedura è di 1 su 3000, secondo PlasticSurgery.org.

joselyn cano 11 joselyn cano 13 joselyn cano 4 joselyn cano 5 joselyn cano 40 joselyn cano 34 joselyn cano 12 joselyn cano 38