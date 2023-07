SI PUO’ MORIRE PER UN PARCHEGGIO? – UN 28ENNE VIENE ACCOLTELLATO E MUORE AL CENTRO COMMERCIALE “VULCANO BUONO” DI NOLA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, DOPO UNA LITE PER UN PARCHEGGIO – A UCCIDERLO, UN VENTENNE INCENSURATO DI SECONDIGLIANO CHE FA IL CUSTODE: IL RAGAZZO HA CONFESSATO L'OMICIDIO ALLE FORZE DELL'ORDINE. NEPPURE LUI È RIUSCITO A SPIEGARE IN MODO CHIARO QUALE SIA STATO IL MOTIVO DELL'AGGRESSIONE...

CENTRO COMMERCIALE VULCANO BUONO

Accoltellato durante lite in un parcheggio,morto un 28enne

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Una lite, poi l'accoltellamento. E' morto così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' dopo un diverbio nato per futili motivi. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ma lì è deceduto. È al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di una persona ritenuta responsabile. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Nola.

La lite sarebbe avvenuta intorno alle 17.30 nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. La polizia sta cercando di ricostruire dinamica e movente, ascoltando testimoni - molte le persone presenti, che quando il diverbio è degenerato sono fuggite spaventate - e visionando le immagini dell'apparato di videsorveglianza. Sembra confermato, tuttavia, che il litigio sia nato da motivi banali: la discussione si è poi animata e il ventottenne è stato colpito da alcuni fendenti. Portato nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è morto verso le 19. Il presunto responsabile sarebbe anch'egli un giovane, che viene attualmente interrogato. Le indagini, condotte dagli agenti del locale commissariato, sono coordinate dal sostituto procuratore di Nola Anna Musso.

Accoltellato durante lite: 'forse diverbio per un parcheggio'

aggressione con coltello 4

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Potrebbe esserci un banale diverbio per un parcheggio alla base dell'accoltellamento del ventottenne Domenico Esposito, avvenuto oggi pomeriggio a Nola. "Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente.

Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree", scrive in una nota la direzione del Vulcano Buono, il centro commerciale nel cui parcheggio è avvenuto l'omicidio. "Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell'ordine - si legge ancora nel comunicato - i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell'ordine e il 118 ma nonostante l'arrivo in tempi rapidi dell'ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia".

aggressione con coltello 2

Accoltellato durante lite, assassino 20enne preso dalla Ps

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - E' un ventenne incensurato del quartiere Secondigliano di Napoli, che fa la guardia giurata, l'assassino del 28enne accoltellato a morte nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' a Nola (Napoli), dopo un diverbio nato per futili motivi. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia ed ha già confessato l'omicidio alle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso, neppure lui è riuscito a spiegare in modo chiaro quale sia stato il motivo del gesto. La vittima, che si chiamava Domenico Esposito, è deceduta nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

Angpg, l'assassino non è una guardia giurata ma un custode

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Esprimiamo massima vicinanza e costernazione alla famiglia del giovane assassinato nel centro commerciale Vulcano buono". Così il presidente nazionale dell'Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti precisando che il 20enne arrestato per l'omicidio non è "una guardia particolare giurata (Gpg) ma un semplice fiduciario o custode. Tanto per dovuta veridicità dei fatti e tutelando l'intera categoria delle guardie giurate che nulla hanno a che vedere con il mondo dei custodi. Purtroppo la scarsa tutela giuridica della figura delle guardie giurate ricade sui pochi controlli dell' operato e delle divise (non regolamentate) dei custodi che sembrano Gpg ma non lo sono". Lite nel parcheggio, un giovane