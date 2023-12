20 dic 2023 09:49

SI E’ APERTO IL VASO DI PANDORA! LA PROCURA DI MILANO PRONTA AD APRIRE UN FASCICOLO SUL CASO FERRAGNI-BALOCCO - TUTTO PARTE DA UN ESPOSTO DI CODACONS-ASSOURT PER TRUFFA - IL CODACONS HA PRESENTATO UN ULTERIORE ESPOSTO ALL’ANTITRUST, STAVOLTA IN MERITO ALLE UOVA DI PASQUA SPONSORIZZATE DALL’INFLUENCER NEL 2021 E 2022 PER DOLCI PREZIOSI. IN QUEL CASO A DONARE È STATA LA...