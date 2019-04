SI E’ COSTITUITO L’UOMO CHE, A MODENA, HA UCCISO A SPRANGATE UNA PROSTITUTA NIGERIANA - E’ IL 41ENNE LEOPOLDO SALICI - L'OMICIDIO POTREBBE ESSERE AVVENUTO A SEGUITO DI UNA LITE PER UN RAPPORTO NON CONSUMATO, O NON GRADITO - E’ LA TERZA DONNA UCCISA NEGLI ULTIMI DUE MESI IN CITTA’

OMICIDIO DI UNA NIGERIANA A MODENA

(ANSA) - E' stato fermato in tarda serata il presunto responsabile dell'omicidio della donna, trovata cadavere ieri mattina a Modena in un fosso, in stradello Toni, nella frazione di Albareto. Leopoldo Salici, 41 anni, si è costituito nel tardo pomeriggio nella caserma dei carabinieri e poi è stato interrogato dal pm Angela Sighicelli. La vittima, Benedita San, 40 anni, prostituta nigeriana, sarebbe stata uccisa a sprangate. L'omicidio potrebbe essere avvenuto a seguito di una lite per un rapporto non consumato, o non gradito.

Calogero Destro per “il Messaggero”

Il suo corpo senza vita era stato abbandonato in un canale, al lato della strada. Aveva indosso solo un maglione: gli altri vestiti erano sparsi nei campi lì intorno, vicino a Modena, in stradello Toni, una frazione di Albareto. A trovare il cadavere di una donna africana di 40 anni, è stato un residente, ieri mattina, mentre portava a spasso il cane. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra Mobile.

Per gli inquirenti non ci sono dubbi: si tratta di un omicidio, il terzo che in poco tempo, e sempre vicino a Modena, vede come vittime donne straniere. Sul corpo della quarantenne sono stati infatti trovati segni di violenza.

In tarda serata un uomo è stato fermato e portato in Procura, davanti al pm, Maria Angela Sighicelli che coordina le indagini. Non è al momento chiaro se siano stati presi dei provvedimenti nei suoi confronti, ma potrebbe anche scattare il fermo. I residenti sono sconvolti: «Questa è una cittadina molto tranquilla», racconta chi abita nei paraggi.

LA VIOLENZA

I poliziotti della Mobile e i colleghi della Scientifica ipotizzano anche che la vittima possa essere stata violentata. Poi, sarebbe stata colpita con un oggetto contundente. Gli investigatori hanno da subito iniziato a indagare sull' universo della prostituzione, un ambiente in cui si cercano il movente e il responsabile dell' omicidio.

Intanto i pm hanno già disposto l' autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Solo gli accertamenti medico legali permetteranno di appurare le cause e l' orario del decesso e chiariranno come la donna sia stata uccisa.

I PRECEDENTI

La quarantenne africana è la terza donna straniera che viene uccisa nel Modenese nel giro di due mesi. Il 6 febbraio scorso, infatti, Ghizlan El Hadraoui, badante e mamma di 37 anni, è stata accoltellata e bruciata nella sua auto, vicino al luogo in cui ieri mattina è stato trovato il cadavere della quarantenne. A uccidere Ghizlan con quattro coltellate alla schiena e dare poi fuoco al suo corpo, è stato l' ex marito, che non accettava la decisione della donna di divorziare. Arrestato, ha tentato il suicidio in carcere.

Il 22 marzo, invece, a Finale Emilia, Khaddouj Hannioui, 50 anni, è stata sgozzata in casa dal nipote trentunenne, Mohammed El Fathi, subito arrestato dai Carabinieri.

Sul nuovo delitto dai primi accertamenti è emerso che il corpo sia rimasto nel fosso per almeno ventiquattro ore. Per gli investigatori l' omicida avrebbe scelto quella zona di campagna per evitare di essere scoperto. I residenti, infatti, non hanno notato movimenti sospetti.