20 lug 2024 19:56

SI SA, LA DESTRA ITALIANA HA UNA PASSIONE PER L'EVASIONE FISCALE – MATTEO SALVINI METTE UN LIKE TATTICO ALL’ULTIMO POST INSTAGRAM DI CAMILA GIORGI – LA TENNISTA, CHE RISULTA IRREPERIBILE DA MAGGIO, È INDAGATA PER REATI FISCALI E PER IL CASO DEI FALSI GREEN PASS. ORA ROMPE IL SILENZIO CON UNA SERIE DI STORIE: “PURTROPPO I GIORNALISTI DI POCO VALORE FANNO FAKE NEWS. SE AVESSI PROBLEMI NON SAREI TORNATA IN ITALIA DUE SETTIMANE FA. E RITORNERÒ PRESTO. GRAZIE PER IL VOSTRO AMORE…”