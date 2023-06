SI SBLOCCA LA TRATTATIVA TRA I REGISTI E GLI STUDIOS DI HOLLYWOOD, MA CONTINUA LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI - LA "DIRECTOR'S GUILD OF AMERICA" HA ANNUNCIATO DI AVER RAGGIUNTO UN ACCORDO CON GLI STUDIOS DI HOLLYWOOD, METTENDO FINE ALLO SCIOPERO DELLA CATEGORIA - MA LA SITUAZIONE RIMANE BLOCCATA A CAUSA DEL MANCATO ACCORDO CON LA "WRITER'S GUILD OF AMERICA": AD OGGI OLTRE 50 PROGETTI TRA FILM, PROGRAMMI E SERIE TV SONO IN FASE DI STALLO E IL NUMERO POTREBBE SALIRE FINO A 600…

«Abbiamo concluso un accordo davvero storico». Jon Avnet, capo del comitato di negoziazione della Directors Guild of America, la corporazione dei registi cinematografici e televisivi statunitensi, ha annunciato in un comunicato di aver proposto agli Studios di Hollywood un accordo preliminare che […] prevede […] progressi sulle retribuzioni nella misura del 5% nel primo anno di contratto, del 4% nel secondo e del 3,5% nel terzo, sicurezza del lavoro, diritti d’autore nello streaming, diritti creativi, diversità e protezione dei lavoratori in relazione alle sfide dell’intelligenza artificiale.

[…] L’industria dell’intrattenimento scoprirà presto i potenziali effetti prodotti dall’accordo dei registi sullo sciopero indetto all’inizio di maggio dal Writers Guild of America, il sindacato degli sceneggiatori statunitensi, per protestare contro le case di produzione e di distribuzione in seguito al fallimento delle trattative con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers sul rinnovo del contratto di settore.

Più di 11mila membri invocano infatti un aumento degli stipendi in linea con l’inflazione, un incremento dei tassi di diversità delle produzioni e degli incentivi pagati dalle piattaforme di streaming per ritrasmettere serie o film nei mercati internazionali e miglioramenti nei piani pensionistici e nell’assicurazione sanitaria. Immediate le ripercussioni nel settore, che hanno interrotto la produzione di nuovi episodi di programmi televisivi settimanali […] e di serie tv […]

Finora, più di 50 progetti hanno risentito dello sciopero e secondo le stime dell'Amptp il numero potrebbe salire fino a 600. L'ultimo sciopero degli sceneggiatori, durato quasi 100 giorni, risaliva al 2007 e ha contato una perdita di 2,1 miliardi di dollari e il licenziamento di 37mila professionisti.

