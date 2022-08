ABBIAMO SCHERZATO! – MONICA CIRINNÀ CI HA RIPENSATO! SI CANDIDERÀ ALL’UNINOMINALE ROMA 4: “LETTA CHIACCHERA DI OCCHI DI TIGRE, IO LI TIRO FUORI” – “LA SCELTA DEL PD ERA ‘CIRINNÒ VA SU UN COLLEGIO DATO PERDENTE, SENZA PARACADUTE E SENZA CHE GLIELO DICIAMO..." - "QUEL COLLEGIO CONTIENE DEI TERRITORI PER CUI IO NON SONO ADATTA. COMBATTERE COME ULTIMO DEI GLADIATORI È L'UNICO MODO PER NON SOTTRARMI ALLA BATTAGLIA. NON È UN RIPENSAMENTO DETTATO DA INTERESSE, MA DA AMORE E RISPETTO…"