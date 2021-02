SI SGONFIA IL CASO ENI-CONGO - LA PROCURA DI MILANO PENSA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL REATO DA CORRUZIONE INTERNAZIONALE A INDUZIONE INDEBITA INTERNAZIONALE - L'UDIENZA E' STATA RINVIATA AL 25 MARZO PER CERCARE UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE CONSENTIREBBE AD ALCUNI INDAGATI, COMPRESA LA SOCIETÀ, DI USCIRE DAL PROCEDIMENTO…

(ANSA) - Un'ipotesi prospettata dalla Procura di Milano di riqualificazione del reato da corruzione internazionale a induzione indebita internazionale per il caso cosiddetto Eni-Congo e la necessità delle difese di riflettere sugli atti e valutare le prossime mosse.

Sono questi i motivi per cui oggi il gip di Milano Sofia Fioretta ha rinviato al prossimo 25 marzo, in accordo con le parti, l'udienza con al centro la richiesta, avanzata dai pm milanesi lo scorso settembre di una misura interdittiva nei confronti della compagnia petrolifera italiana.

Misura che prevedeva, nell'iniziale contestazione di corruzione internazionale, la sospensione per due anni della produzione di petrolio nei pozzi congolesi 'Marine VI e VII' o in subordine il commissariamento di quelle attività. Nell'indagine nella quale, come è emerso dall'udienza interlocutoria di stamane alla presenza del pm Paolo Storari e dei legali di Eni, Nadia Alecci e Nerio Diodà, si profila una modifica dei capi di imputazione, sono indagate sei persone: tra questi l'ex capo area subsahariana Roberto Casula e lo stesso gruppo in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Nell'indagine milanese, tra gli indagati, compaiono anche Maria Paduano, ritenuta prestanome di Casula, Ernest Olufemi Akinmade, ex dirigente di Agip in Nigeria, e un altro ex dirigente di Agip, Andrea Pulcini. Il rinvio di oltre un mese dell'udienza di questa mattina si è reso necessario per valutare le carte e, in base all'ipotesi della nuova accusa, cercare un accordo tra le parti che consentirebbe ad alcuni indagati, compresa la società di San Donato, di uscire dal procedimento.