3 giu 2023 19:01

SI SON MESSI D’ACCORDO TUTTI GLI EMERITI? – DOPO CASSESE, ANCHE UN ALTRO EX PRESIDENTE DELLA CONSULTA, CESARE MIRABELLI, DÀ RAGIONE ALLA MELONI SULLA NORMA CHE LIMITA I POTERI DELLA CORTE DEI CONTI SUL PNRR: “E’ GIUSTIFICATO ELIMINARE IL CONTROLLO CONCOMITANTE PER RENDERE PIÙ SNELLA LA PROCEDURA, IN UN MOMENTO IN CUI CI SONO TEMPI RISTRETTISSIMI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI DAL PIANO…”