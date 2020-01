SALMO E SANGUE FREDDO – ANNUNCIATO DA AMADEUS COME OSPITE DEL FESTIVAL, DECLINA L’INVITO: “NON ME LA SENTO. TRA I DUE SANTI, SCELGO SAN SIRO…” – NON RESTA CHE ACCONTARCI DEI CANTANTI IN GARA, CHE GIA' OFFRONO VARIE CHICCHE. ELETTRA LAMBORGHINI E' “INNAMORATA DI UN CABRON”, RITA PAVONE E' INCAZZATA: “MEGLIO CADERCI SOPRA UN'ISOLA O UN REALITY, CHE QUALCHE STRONZO VOTERÀ" E IL RAPPER JUNIOR CALLY INFILZA IL TRUCE COL MOJITO… .VIDEO