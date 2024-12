10 dic 2024 16:18

SI SONO FUMATI SPINELLI! L’IMPRENDITORE, ARRESTATO INSIEME A GIOVANNI TOTI PER CORRUZIONE, ANDRÀ A PROCESSO PER DETENZIONE DI ARMI. I FUCILI, EREDITATI DALLA SUOCERA E MAI DICHIARATI, FURONO TROVATI DURANTE LE PERQUISIZIONI PER L’INCHIESTA IN CUI E’ COINVOLTO INSIEME ALL’EX GOVERNATORE LIGURE – “SCIO’ ALDO” NON SI RICORDAVA NEMMENO DI AVERE QUELLE ARMI, COME HA SPIEGATO TRAMITE I SUOI AVVOCATI…