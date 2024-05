SI SONO "CUCINATI" “ER POLPETTA"! – NELLA PERIFERIA DI ROMA, NEL QUARTIERE CORVIALE, IL 56ENNE MASSIMILIANO PACCHIAROTTI (DETTO "ER POLPETTA") È STATO GAMBIZZATO A CASA SUA - TRE UOMINI HANNO BUSSATO ALLA PORTA DI CASA SUA E, QUANDO HA APERTO, GLI HANNO SPARATO TRE O QUATTRO COLPI ALLE GAMBE - PACCHIAROTTI, CON UN LUNGO CURRICULUM CRIMINALE, E' STATO PORTATO IN OSPEDALE - LA FOTO INSIEME A "ER BRASILIANO"

SPARI A ROMA, ESPLOSI 3 O 4 COLPI IN AGGUATO A CASA

(ANSA) - Sono tre o quattro i colpi esplosi contro Massimiliano Pacchiarotti detto 'Er Porpetta', ferito oggi pomeriggio in casa nel quartiere Corviale, alla periferia di Roma.

A quanto ricostruito dagli investigatori, il commando - forse composto da tre uomini - ha suonato alla porta e una volta aperta hanno premuto il grilletto. Pacchiarotti è stato ferito alle gambe e trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia.

UOMO FERITO A COLPI DI PISTOLA ALLA PERIFERIA DI ROMA

(ANSA) - Un uomo è stato ferito a colpi di pistola alla periferia di Roma. E' accaduto poco prima delle 14 a Largo Pio Fedi, in zona Corviale. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto.

L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. L'uomo, un 56 anni romano pluripregiudicato, è stato ferito in casa. Era in compagnia della moglie quando sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco. Sono in corso indagini della polizia per rintracciare i responsabili.

