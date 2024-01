DAGOREPORT! A CHI LA FARNESINA? A NOI! – LE SCANDALOSE NOMINE DEL DUPLEX FAZZOLARI-SCURTI AD AMBASCIATORE DI GRADO, MASSIMO TRAGUARDO NELLA CARRIERA DIPLOMATICA, STANNO FACENDO INCAZZARE LA FARNESINA TUTTA - STRACCIATA LA LISTA DI TAJANI, SISTEMATO IL FASCIO-ROCKER MARIO VATTANI (BY FAZZO), ECCO ARRIVARE L'INSEPARABILE COPPIA PUGLIESE-LEPRE (BY SCURTI), AVANTI GIUSEPPE MANZO (BY PICHETTO FRATIN), IN PRIMA FILA MICHELE ESPOSITO (CAVO DRAGONE) - LE MANCATE NOMINE CHE GRIDANO VENDETTA: MARCO PERONACI, LUCA SABBATUCCI, MA SOPRATTUTTO VINCENZO CELESTE, CHE RICOPRE IL RUOLO PIÙ CRITICO E NEVRALGICO DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA IN EUROPA - MA PER LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI, LA PERDITA DI CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI COSA VOLETE CHE SIA? - LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI DIPLOMATICI: LA NOMINA DI VATTANI, SCHIAFFO ALLO STATO - VIDEO