PRESO LABORATORIO CON VIRUS E MALATTIE, GRAVE RISCHIO BIOLOGICO

L'Oms ha reso noto che i combattenti nel Sudan devastato dal conflitto hanno occupato un laboratorio pubblico centrale che contiene campioni di virus e malattie, tra cui la polio e il morbillo, creando una situazione "estremamente, estremamente pericolosa".

"C'è un enorme rischio biologico associato all'occupazione del laboratorio centrale di sanità pubblica di una delle parti in guerra", ha dichiarato Nima Saeed Abid, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Sudan.

Intanto secondo l'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), dopo che in Sudan è stato concordato un cessate il fuoco di 72 ore tra le parti in guerra sotto gli auspici degli Stati Uniti, fino a 270.000 persone potrebbero fuggire verso il Ciad e il Sud Sudan. […]

