SI TORNA A MORIRE COME PRIMA – PRIMA VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE A LATINA DALLA FINE DELLA QUARANTENA: UNA 45ENNE IN BICICLETTA È STATA TRAVOLTA DA UN 97ENNE CHE ERA ALLA GUIDA DELLA SUA AUTO – DOPO LO SCHIANTO L’ANZIANO, CHE HA RACCONTATO DI ESSERE STATO ACCECATO DAL SOLE, HA AVUTO UN MALORE: ADESSO È INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE…

Giovanni Del Giaccio per "www.ilmessaggero.it"

E' morta all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina la donna di 45 anni che domenica scorsa era stata investita mentre era in bicicletta su viale Le Corbusier, nel capoluogo pontino. Per Katya Vagnoli, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Le condizioni della donna inizialmente non sembravano gravi, poi con il passare dei giorni si sono complicate e già nella mattinata di ieri - mercoledì 27 maggio - era iniziato l'accertamento di morte.

Alla guida dell'auto che l'ha travolta c'era un uomo di 97 anni, colpito da malore dopo l'incidente, il quale aveva riferito ai carabinieri di non aver visto perché accecato dal sole la bicicletta che attraversava la strada. Subito dopo lo scontro i familiari dell'uomo si erano recati sul luogo dell'incidente per riaccompagnarlo a casa. L'uomo nonostante l'età avanzata aveva la patente regolarmente rilasciata e adesso è indagato per omicidio stradale.

Katia Vagnoli è la prima vittima di incidente stradale a Latina dalla fine della quarantena per il Coronavirus.

