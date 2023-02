SI TRATTA DI SUICIDIO? UNA RAGAZZA DI 25 ANNI TROVATA MORTA ALL'UNIVERSITÀ IULM DI MILANO - LA GIOVANE SAREBBE STATA TROVATA IN BAGNO CON UNA SCIARPA ATTORNO AL COLLO. DALLE PRIME INFORMAZIONI SEMBREREBBE UN SUICIDIO…

Da corriere.it

università iulm di milano

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, mercoledì mattina, in un'università a Milano. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime informazioni sembrerebbe un suicidio. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, si trovano il 118, per la constatazione di decesso, e i Carabinieri, per le indagini.