24 apr 2024 12:22

SI VA VERSO LO STOP AL NUMERO CHIUSO PER LA FACOLTA' DI MEDICINA - IL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO HA ADOTTATO IL TESTO BASE "PER DIRE BASTA AL NUMERO CHIUSO A MEDICINA" - LA DECISIONE ARRIVA PROPRIO IN UN MOMENTO CRITICO PER LA SANITA' ITALIANA, CON MOLTI CAMICI BIANCHI CHE ABBANDONANO LA PROFESSIONE PER LO STRESS, I TURNI MASSACRANTI, LE STRUTTURE VECCHIE E LE AGGRESSIONI DA PARTE DEI PAZIENTI…