SÌ, VIAGGIARE (NONOSTANTE IL TRENO DERAGLIATO) – IL CONVOGLIO USCITO DAI BINARI VICINO A FIRENZE HA SPACCATO IN DUE I COLLEGAMENTI FERROVIARI IN ITALIA. MA I TRENI REGIONALI SULLA LINEA ADRIATICA VIAGGIANO REGOLARMENTE – PRESE D’ASSALTO TUTTE LE ALTERNATIVE: ESAURITI I VOLI DIRETTI ROMA-MILANO (OLTRE 500 EURO A BIGLIETTO), SONO RIMASTI POCHI POSTI DISPONIBILI SUI BUS CHE COLLEGANO IL NORD AL SUD. C'È POI L'OPZIONE BLABLACAR – VIDEO DEL DERAGLIAMENTO

Estrato dell'articolo di Massimiliano Jattoni Dall’Asén e Leonard Berberi per www.corriere.it

treno merci deragliato vicino a firenze

Il deragliamento di un carro di un treno merci appartenente a una società privata, avvenuto nella notte del 20 aprile tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello, ha di fatto tagliato in due l’Italia. La circolazione dei treni è interrotta tra Firenze Castello e Bologna perché — come spiega Fs — anche se l’incidente non ha provocato conseguenze per le persone, l’infrastruttura ha riportato danni talmente importanti da impedire il regolare passaggio dei treni.

Bloccate dunque le linee ad alta velocità Milano-Roma e Venezia-Roma, così anche la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio […]

flixbus 1

Fanno eccezione, al momento, gli intercity da Milano a Roma, ma solo quelli che indicano una tratta che prevede il transito da Genova Piazza Principe e, qui, un cambio per la stazione Termini. L’altra possibilità per attraversare l’Italia in treno è data dai treni regionali che transitano sulla linea adriatica.

Le alternative ai treni per raggiungere Roma dal nord e Milano dal sud sono ora bus, aerei e le auto in condivisione di BlaBlaCar. […]

caos alla stazione centrale di milano per il blocco dei treni ad alta velocità

Per quanto riguarda i bus, la linea FlixBus che collega le principali città italiane ed europee al momento segnala pochissimi posti disponibili per chi parte da Milano Lampugnano con destinazione Roma Tiburtina solo a partire da questa sera (la corsa delle 19 costa 76 euro, 65 quella delle 20). Per chi fa il viaggio al contrario, ovvero da Roma a Milano, al momento i primi posti disponibili sul bus sono per la partenza delle 19 da Roma Tiburtina per Milano San Donato (prezzo 59 euro) e su quello delle 19 per Milano Lampugnano (prezzo 63 euro).

BLABLACAR

E poi fino a poche ore fa c’erano le alternative via aria da Milano a Roma offerte da Ita Airways. Ma anche in questo caso si è registrata una corsa a prenotare i posti, che aveva fatto schizzare i prezzi oltre i 500 euro a biglietto per poi esaurire ogni opzione diretta.

[…]

Infine, si può tentare con BlaBlaCar, la piattaforma dei passaggi in auto che mette in contatto chi li offre e chi li cerca. Ma se questa mattina c’erano ancora diverse opzioni, al momento quasi tutte le auto in partenza da Milano per Roma sono al completo.

Le auto con ancora dei posti liberi partono in serata, non prima delle 20, e chiedono almeno 50 euro per il viaggio fino alla capitale. Stessa cosa per il viaggio al contrario, Roma-Milano o Roma-Bergamo: ancora qualche posto libero a partire dalle 20. […]

flixbus 2 treno merci deragliato vicino a firenze