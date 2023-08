6 ago 2023 15:24

SI VIS PACEM, PARA BELLUM – IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRY PESKOV, RIBADISCE: “IN QUESTO MOMENTO NON CI SONO I PRESUPPOSTI PER UN ACCORDO CON KIEV. L’OPERAZIONE MILITARE IN UCRAINA PROSEGUIRÀ” – LA RUSSIA DEVE FAR VEDERE CHE NON ABBOCCA ALLE OPERAZIONI UCRAINE NEL SUO TERRITORIO: QUESTA MATTINA UN ALTRO DRONE SI È AVVICINATO A MOSCA. ZELENSKY VUOLE PORTARE LA GUERRA IN RUSSIA PER SPAVENTARE I CITTADINI (OLTRE CHE “MAD VLAD”)