5 mar 2024 17:41

SIAMO NEL 2024 E ANCORA NON ABBIAMO UNA DEFINIZIONE GIURIDICA PER IL LAVORO DI "INFLUENCER" - GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE ENTRATE SIGLANO UN MEMORANDUM PER PROVARE A CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE DI INFLUENCER, CREATORI DIGITALI E BLOGGER, COSA DIFFICILE VISTO CHE IL SETTORE IN CUI OPERANO NON E’ REGOLAMENTATO - I VOLTI DIVENTATI NOTI SUL WEB POSSONO OPERARE SIA COME PERSONE FISICHE O, IN CASO DI MAGGIORE SUCCESSO, COME SOCIETA'...