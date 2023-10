SIAMO ALL'ASSURDO: PER FARSI CURARE IN ITALIA BISOGNA SPERARE NELL'ALTRUISMO DEGLI ALTRI PAZIENTI - L'OSPEDALE DI LECCO VA IN TILT PER LE TROPPE OPERAZIONI E I POSTI LETTO OCCUPATI E IL PRIMARIO DI OSTETRICA E GINECOLOGIA E' COSTRETTO A FAR SCEGLIERE ALLE PAZIENTI CHI SI DEVE OPERARE PER PRIMA - IL MEDICO AVEVA CONVOCATO QUATTRO DONNE, IN ATTESA DI UN INTERVENTO, SPIEGANDO CHE QUEL GIORNO AVREBBE POTUTO OPERARNE SOLO UNA: DOPO ESSERSI CONSULTATE A VICENDA, LE PAZIENTI HANNO DECISO CHE...

Troppe operazioni e ricoveri all'ospedale di Lecco (in Lombardia): non ci sono abbastanza posti per tutti dopo gli interventi. A decidere chi rispedire a casa alla fine, ..] le pazienti. È accaduto venerdì scorso, quando almeno tre donne, in attesa di essere ricoverate per un'operazione, sono tornate a casa perché in quel momento non c'erano posti letto disponibili.

Il primario di Ostetricia e Ginecologia, Antonio Pellegrino, ..]avrebbe convocato quattro pazienti in lista spiegando che quel giorno avrebbe potuto operarne solo una. In particolare la scelta del professionista sarebbe ricaduta su una 51enne malata di un tumore, ma quando il dirigente ha comunicato la decisione, un'anziana, 80 anni, con problemi alla vescica, avrebbe fatto presente le difficoltà per lei di un rinvio. Da qui la decisione della malata più giovane, dopo che il primario aveva verificato che rimandare l'operazione di una settimana non avrebbe comportato rischi, di fare un passo indietro ..]

